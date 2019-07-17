Türk Sinema Sektörü Kan Büyüsü ile Bir İlki Yaşayacak

Türkiye’nin ilk korku – dram türünde sinema filmi olan Kan Büyüsü, 2020 yılında vizyona giriyor. Med-Cezir, Leyla ile Mecnun, Kalp Atışı, Rüzgarın Kalbi, Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum, Kanıt gibi kült dizilerin Sanat Yönetmeni Hakan Sur’un yöneteceği filmin ana kadın karakteri için Cezayirli model Amina Kaddur, Lübnanlı model Lamitta Franjieh ve Gineli oyuncu Hania Amar ile görüşmeler için düğmeye basıldığı bildirildi. Filmin cast çalışmaları 2019 yılının son çeyreğinde başlıyor.

Basın Bülteni

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