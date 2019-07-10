Sean Brown ile Luke Gosling’in yönettiği ve Jonathan Mc Clean, Anna Dawson, Hannah Chalmers ile Matt Ray Brown’ın oynadığı Kanlı Efsane (Blood Myth), 09 Ağustos 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir gazeteci efsaneye göre şeytani bir grubun yönettiği tehlikeli, asırlık, uğursuz olduğuna inanılan soruşturmanın içine çekilir. Bu araştırma bazı şeytani güçleri gün yüzüne çıkarır.

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