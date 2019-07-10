James Snider’ın yönettiği ve Jacop Whiteshed, Victor Merchan, Simon Hill ile Maria Petrano’nun seslendirdiği animasyon film Aslan Çocuk (The Lion Kid), 30 Ağustos 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kidd Mane, Şerifsiz bir kasaba olan Tuckerville’nin batı yerleşimine girene kadar evi olmayan bir aslan yavrusudur. Kid, insanlarla tanışmak ve arkadaş edinmek için iş başvurusunda bulunur ve uzun süredir acı çeken belediye meclisinin küçük bir yardımcısı olan Hakim Ryker, Bayan Scarlet ve Bayan Clarabelle Tuckerville’in kararıyla yeni şerifi olu. Macera bundan sonra başlar.

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