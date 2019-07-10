İFSAK 40. Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması

Türkiye’nin günümüze kadar süregelen en eski kısa film etkinliğinin 40.sı İFSAK tarafından gerçekleştiriliyor. İlki 1978 yılında düzenlenen İFSAK Ulusal Kısa Film ve Belgesel Yarışması, başlatıldığı günden bugüne kadar ulusal düzeyde düzenleniyor ve ülkemizdeki birçok kısa film etkinliğine örnek teşkil ediyor. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2019 olarak açıklanan etkinlik, dünya çapında önemli eserler vermiş sinemacıların ilk eserlerine gösterim olanağı sunmakla birlikte, o yıllardan bugüne arşivlenen filmler sayesinde ülkemizin en kapsamlı kısa film arşivinin oluşmasına da katkıda bulunuyor. İFSAK gelecekte de aynı düşüncelerle çalışmalarını sürdürecek.

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