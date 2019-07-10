Ayşe Çakar’ı Kaybettik

Sinema ve tiyatromuzun karakter oyuncularından Ayşe Çakar, 10 Temmuz 2019 Çarşamba günü hayatını kaybetti. Uzun yıllar Dormen Tiyatrosu’nuda görev yapan sanatçı Çıplak Gerçek adlı TV dizisinde oynadı, rol aldığı sinema filmleri arasında Lütfi Ömer Akad’ın Yangın Var, Arşavir Alyanak’ın Şeytanın Kurbanı ve Çağan Irmak’ın yönettiği Dedemin İnsanları adlı filmler var. Ayşe Çakar, küçük bir kasabada yaşayan on yaşında bir çocuk ve dedesi aracılığıyla, bir ailenin ve bir ülkenin geçirdiği değişimi anlatan Dedemin İnsanları’nda Güssün Hanım’ı canlandırdı. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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