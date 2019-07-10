James Snider ile Evan Tramel’in yönettiği ve Thomas Freely, Bobbi Maxwell, Maria Petrano ile Carmen Piroli’nin seslendirdiği animasyon film Hayvanat Bahçesi (Zoo Wars 2), 20 Eylül 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

İyiler Tarafı ve Fareler Tarafı arasında yapılan ateşkes sonrasında Hayvan gezegeni, barış çağına girdi. Kötü niyetli fare Boo Boo Squeal, bu barış antlaşmasını ihlal etmeye ve savaşı ne pahasına olursa olsun yeniden başlatmaya kararlıdır. İyilerin tarafı kahramanları, Nuke ve B-52, Boo Boo’nun intikamcı kölelerini engelleyen ve Hayvan Gezegenine sahip oldukları her şeyleri ile savunan kendileri için savaşmaya zorlanırlar.

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