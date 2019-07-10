Karabasan (Yönetmen: Joe W. Nowland)

Joe W. Nowland’ın yönettiği ve Kelly Frances Fischer, Scott Broughton, Traci L. Newman ile Tatiana Warden’in oynadığı Karabasan (Wake Up), 25 Ekim 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir psikiyatri doktoru, bütün ailesini neden öldürdüğünü bulmak için genç kızların günlüğünü araştırdığında, aklını kaybetmesine neden olan aynı uykusuzluk ve karışıklık durumuna düşmeye başlar.

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