Andrew Jones’in yönettiği ve Gareth Lawrence, Derek Nelson, Mark Homer ile Lee Bane’in oynadığı Alcatraz, 16 Ağustos 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Silahlı bir soyguncunun ve bir gangsterin önderlik ettiği bir grup mahkûm, aldatıcı Alcatraz Adası’ndan kaçmaya çalışıyor.

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