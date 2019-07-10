Aaron Mirtes’in yönettiği ve Lacy Hartselle, Kate Kilcoyne, Rae Hunt ile Jonathan Everett’in oynadığı Rahibenin Laneti (Curse of the Nun), 30 Ağustos 2019’da CJ Entertainment dağıtımıyla Vişne Production tarafından vizyona çıkarılıyor.

Zarar görmüş genç bir kadın, güzel bir yeni eve taşınmayı dört gözle beklemektedir. Ancak dengesiz bir rahibenin ruhu ise olduğu yerde kalmasını istemektedir.

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