Sabancı Vakfı 4. Kısa Film Yarışması

Sabancı Vakfı’nın toplumsal sorunlara sanat aracılığıyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın 2019 yılı başvuruları başladı. “Kısa Film Uzun Etki” sloganı ile gerçekleştirilen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması’nın bu yılki teması “Dijital Yalnızlık” olarak belirlendi. Yarışma başvuruları 22 Kasım tarihine kadar yapılabilecek. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgal Bilsel Safkan, yaptığı açıklamada “Yarışma temasını Dijital Yalnızlık olarak belirledik. Gençleri teknolojiyi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya, artan zamanlarında da sanatla ve sporla ilgilenmeye teşvik etmek arzusundayız.” dedi.

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Birsel Nevgül Safkan

