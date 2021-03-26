Sabancı Vakfı’na Altın Stevie Ödülü

Sabancı Vakfı, dünyanın en saygın iş ödülleri arasında yer alan ve 2002 yılından bu yana düzenlenen Stevie Ödülleri’nin MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi) kapsamında 4. Kısa Film Yarışması ile “Medya İlişkilerinde İnovasyon” kategorisinde Altın Stevie® ödülüne layık görüldü. Sabancı Vakfı’nın her yıl genç sinemacıları desteklemek ve toplumsal sorunlara farkındalık yaratmak hedefiyle düzenlediği Kısa Film Yarışması, 4. senesinde “Dijital Yalnızlık” temasıyla ilgi gördü.

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