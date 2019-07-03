MARVEL Future Fight’a Yeni Örümcek-Adam Filmi Örümcek-Adam: Evden Uzakta Güncellemesiyle Geliyor

Popüler Süper Kahraman mobil oyunu MARVEL Future Fight’a bugün yeni Örümcek-Adam: Evden Uzakta güncellemesi ekleniyor. Güncellemede, son filmin temasına sahip yeni karakterler, kostümler, savaşlar ve pek çok yenilikler bulunuyor. Güncellemede kötü adamlar arasına üç yeni karakter, Molten Man, Hydro-Man ve Electro katılıyor. Örümcek-Adam ise Örümcek-Adam: Evden Uzakta temalı kostümü ile Gizlilik Kostümü’nden esinlendiği en son ve yeni kostümüne kavuşuyor.

Basın Bülteni

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