Küçük İskender’i Kaybettik

Küçük İskender olarak tanınan, şair, yazar ve oyuncu Derman İskender Över, 03 Temmuz 2019 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 1964 yılında İstanbul’da doğan Derman İskender Över, 1980’li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi’nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985’te Adam Sanat Dergisi’nde şiirleri yayımlanmaya başladı. Gönül Garip Bir Kuştur, Ağır Roman ve O Şimdi Asker adlı sinema filmleriyle beyazperdeye de gelen merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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