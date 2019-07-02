Özdilekpark İstanbul’da Örümcek-Adam Coşkusu

Ülkemizde 05 Temmuz’da vizyona girecek olan Örümcek-Adam: Evden Uzakta filminin süper kahramanı Örümcek–Adam maskotu Özdilekpark İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. AVM’nin çeşitli noktalarında ziyaretçilerin karşısına çıkan Örümcek–Adam kostümlü oyuncu, özellikle çocuklar tarafından büyük ilgili gördü. Büyük, küçük herkesin ilgi gösterdiği süper kahraman, tüm sevenleriyle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Tüm dünyada milyonlarca hayranı bulunan ve 05 Temmuz’da Levent Cinetime ÖzdilekPark Sinemaları’nda da gösterime girecek olan serinin ikinci devam filmi, Örümcek–Adam: Evden Uzakta’yı 3D olarak izleme keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Basın Bülteni

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