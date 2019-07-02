Sinema sanatı üzerinde kısa filmlerin etkin rolünün bilinciyle, Türkiye’de bu alanda bir platform oluşturan ve alanında öncü etkinliklerden biri haline gelen Akbank Kısa Film Festivali, 16 – 26 Mart 2020 tarihleri arasında 16. kez düzenlenecek. Festivalin en çok ilgi gören ve geçtiğimiz yıl 68 ülkeden 1.406 kısa filmin başvurduğu yarışma bölümü için son başvuru tarihi 30 Kasım 2019 Cumartesi olarak açıklandı. 16. Akbank Kısa Film Festivali, Festival Kısaları, Forum, Dünyadan Kısalar, Kısadan Uzuna, Deneyimler, Belgesel Sinema, Perspektif ve Özel Gösterim bölümleri ile yurt içi ve dışından geniş katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşilerle zengin program sunacak.

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