Yöre Aksanını Öğrenmek İçin Çekimden Bir Hafta Önce Mardin’e Gittiler

Yönetmenliğini Mahmut Kaptan’ın yaptığı Muhteşem Üçlü filminin oyuncuları yöre aksanını oturtmak ve civarı yakından tanımak için film çekimlerinden bir hafta önce Mardin’e giderek halkla sık sık konuşma konusunda görüş alışverişinden bulundular. İnsan ilişkilerinin yozlaşmadığı, birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananların komedi olarak sinemaya aktarıldığı filmde Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş ve Aybike Turan rol alıyor.

Basın Bülteni

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