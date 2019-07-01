Emre Erdoğdu’nun İkinci Uzun Metraj Filmi, Beni Sevenler Listesi’nin Çekimleri Devam Ediyor

İlk filmi Kar’la dikkatleri çeken Emre Erdoğdu ikinci filmi Beni Sevenler Listesi’nin çekimlerine başladı. Siyah beyaz olacak film, sevilme vahametiyle ilgilenecek. Filmin başrolünü Kar’dan da tanıdığımız Halil Babür üstlenirken, ona Hayal Köseoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Sermet Yeşil, Sinan Arslan, Aykut Akdere, Nazlı Bulum, Süreyya Güzel gibi oyuncuların yanı sıra Onur Ünlü, Can Evrenol, Özgür Sevimli ve Burak Çevik gibi yönetmenler de oyuncu olarak eşlik edecek.

Basın Bülteni

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