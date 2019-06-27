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Liseli Kısa Filmciler Marmaris’te Yarışacak

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5. Marmaris Uluslararası Kısa Film Festivali genç yönetmen adaylarını desteklemeye devam ediyor. Bu yıl 15 – 20 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek festivalin önemli bölümlerinden birisi de Liselerarası Kısa Film Yarışması olacak. Türkiye’de sinemaya ilgi duyan lise öğrencilerini desteklemek ve sinema sektörüne kazandırmak amacıyla düzenlenen yarışmaya lise eğitimi alan ya da yeni mezun olan filmsever genç liseli yetenekler başvurabiliyor.

Şeref Öztürk (Festival Başkanı)

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