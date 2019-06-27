Geçmiş Olsun’un Beklenen Galası Gerçekleşti

Hasan Doğan’ın, yönettiği, Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Müge Boz, Alper Saldıran, Füsun Demirel, Sinan Bengier, Suzan Aksoy ve Gülhan Tekin’in kadrosunda yer aldığı komedi filmi Geçmiş Olsun’un gala gecesi 26 Haziran Çarşamba günü Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda gerçekleşti. Konuklardan tam not alan filmin gösterimine Bülent Emrah Parlak, Berk Üzrek, Şilan Makal, Erkan Sever, Burak Yörük, Atakan Hoşgören gibi isimler katıldı.
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Alper Saldıran – Toygan Avanoğlu – Cihan Şimşek – Ali Rıza Tanyeli