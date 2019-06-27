Bart Layton’un yönettiği ve Evan Peters, Barry Keoghan, Blake Jenner ile Jared Abrahamson’un oynadığı Amerikan Soygunu (American Animals), 12 Temmuz 2019’da Bir Film dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan film, sanat tarihindeki en büyük ve en ilginç hırsızlıklardan birini konu alıyor. Sıradan yaşamlar süren dört üniversiteli genç, hayatlarına heyecan katmak ve “Amerikan Rüyası”na ulaşmak için bir soygun planı yaparlar. Kütüphanede özel bir şekilde korunan 12 milyon dolar değerindeki koleksiyon kitaplarının peşine düşen dört üniversiteli genç, sonunta yarattıkları fantezide kaybolacaklardır

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