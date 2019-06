Pera Film’den Onur Haftası’na Özel Seçki: Aldırış Etme

Pera Film, her yıl kutladığı Onur Haftası kapsamında bu yıl Aldırış Etme başlıklı özel bir seçki sunuyor. 1969’da gerçekleşen Stonewall İsyanı’nın başlamasında önemli rol oynayan Marsha P. Johnson’dan adını alan programda, gösterildiği dönemlerde büyük ilgi görmüş üç film, Derek Jarman’ın Benimle Dans Eder misin?, Jenna Bass’ın High Fantasy ve Tourmaline Wortzel ile Sasha Wortzel’in İyi ki Doğdun Marsha adlı özel filmleri gösterilecek.

Benimle Dans Eder misin? (Will You Dance With Me?)



İyi ki Doğdun Marsha (Happy Birthday Marsha)



High Fantasy