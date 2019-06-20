Asilder Kısa Film Yarışması 2019

Asilder (Ankara Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü) tarafından tüm ülke çapında ödüllü Asilder Kısa Film Yarışması düzenleniyor. Dernek tarafından yapılan açıklamada dünyada ve ülkemizde teknoloji bağımlılığı akıl almaz boyutlara ulaşırken insanlarında buna paralel manevi değerlere uzak kalmaya başladıkları gözlemleniyor denilerek güzel ahlakın toplumla tekrar buluşturulması için kısa film alanında ahlak konulu bu yarışmayı düzenlediklerini belirttiler. Birinciye 10.000, ikinciye 3.000 ve üçüncüye 2.000 TL verilecek yarışmanın son başvuru tarihi 14 Ekim 2019 olarak açıklandı. Yarışma hakkında detaylara www.asilder.org adresinden ulaşılabiliyor.

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