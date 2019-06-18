Marie Monge’nin yönettiği ve Tahar Rahim, Stacy Martin, Bruno Wolkowitch ile Karim Leklou’nun oynadığı Ateşle Oynayanlar (Joueurs – Treat Me Like Fire), 28 Haziran 2019’da Başka Sinema dağıtımıyla Mars Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tutku ve adrenalinin insanı nerelere götürebileceğine dair sürükleyici bir hikâye. Paris’te babasının kafesinde çalışan Ella’nın sakin ve sıradan bir hayatı vardır, ta ki garson olarak çalışmaya başlayan Abel ile tanışana kadar. Ella’nın Abel’e hissettiği karşı konulamaz çekim, genç kadına Paris’in yeraltı kumarhanelerinin ve heyecan dolu bir dünyanın kapılarını açar.

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