05 Temmuz 2019 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Sevimli Dostlar

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Joachim Masannek’in yönettiği ve Malu Leicher, Christoph Maria Herbst, Tom Beck ile Aylin Tezel’in oynadığı Sevimli Dostlar (Liliane Susewind: Ein Tierisches Abenteuer – Little Miss Dolittle), 05 Temmuz 2019’da CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Pixel Production tarafından vizyona çıkarılıyor.
11 yaşındaki Lilli hayvanlarla konuşabilmekte, ancak bunu ailesi dışında kimse bilmemektedir. Lilli, yeni evlerine taşındıklarında bir hayvan hırsızının, hayvanat bahçesindeki bebek fil Ronni’yi kaçırdığını öğrenir. Lilli, yeni sınıf arkadaşı Jess ile birlikte, kaçırılan Ronni ve diğer hayvanları kurtarmak için harekete geçer

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