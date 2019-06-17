Bu Haftasonu (22 Haziran 2019) Kundura Sinema’da

Beykoz’da film stüdyosu ve sanat etkinlikleri merkezi olarak kullanılan Kundura Fabrikası içinde açılan Kundura Sinema gösterimlerini sürdürüyor. Sinemada, 22 Haziran 2019 Cumartesi günü Alphaville: Lemmy Caution’ın Garip Macerası (Alphaville) ve Brazil adlı filmler gösterilecek. Alphaville’de özel dedektif Lemmy Caution, Ford galaksisinin başkenti Alphaville’e gönderilir. Görevi, kayıp ajan Henry Dickson’ı bulmak ve Alphaville ile onu yöneten Alpha 60’ı yok etmektir.

Alphaville: Lemmy Caution’ın Garip Macerası (Alphaville)



Brazil



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