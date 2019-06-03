Aras Bulut İynemli, Yedinci Koğuştaki Mucize Filmindeki Sıra Dışı Baba Karakteriyle Çok Konuşulacak

Yeni neslin en yetenekli oyuncularından Aras Bulut İynemli, bu yaz çekilecek Yedinci Koğuştaki Mucize filminde canlandıracağı karakterle çok konuşulacak. Mehmet Ada Öztekin’in yöneteceği filmde başrol oyuncusu İynemli, sıra dışı bir babayı canlandıracak. Bir baba ile kızının umut dolu, mucizelere dayanan hikâyesini beyazperdeye aktaracak filmin Muğla ve İstanbul – Beykoz’da kurulacak platolarda gerçekleşecek çekimlerine çok yakında başlanacak.

Basın Bülteni

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