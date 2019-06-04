Gary Wang’ın yönettiği animasyon film Kediler (Cats and Peachtopia), 02 Ağustos 2019’da Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kedi Pofuduk, günlerini oğlu Lokum’la beraber uyuyup, miskin miskin camdan bakarak geçiren tombul bir ev kedisidir. Günün birinde oğul Lokum çok monoton geçmekte olan bu tekdüze hayatından çok sıkılarak, efsanevi Kediler Şehri’ni bulmak için evden kaçınca, babası Pofuduk da oğlunun peşinden yollara düşer. Kediler şehrinin hiç bilmedikleri esrarengiz ve gizemli sokaklarında çeşitli maceralar yaşayan kedi kahramanlarımıza şehirde yeni tanıdıkları birbirinden renkli ve neşeli dostları yardım edecektir.

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