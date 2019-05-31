Tarla Alaçatı Açık Hava Sinema Festivali 2019, 02 – 29 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenleniyor. Film gösterimleri, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri 20:00’deki açık büfenin ardından 21:00’de başlayacak. Rezervasyonlar 0232 716 75 14 no.lu telefondan yapılabilecek. Gösterilecek filmler arasında Bir Tutam Baharat (Politiki Kouzina), Arakçılar (Manbiki Kazoku – Shoplifters), Dogman, Madame, Kefernahum (Capharnaüm), Ben Tonya (I Tonya), Stalin’in Ölümü (The Death of Stalin), Ölümcül Tuzak (Hurt Locker) gibi filmler var.
Gösterilecek Filmler
Arakçılar (Manbiki Kazoku – Shoplifters)
Kefernahum (Capharnaüm)
Bir Tutam Baharat (Politiki Kouzina)
Ben, Tonya (I, Tonya)
Dogman
Madame
Stalin’in Ölümü (The Death of Stalin)
Ölümcül Tuzak (Hurt Locker)