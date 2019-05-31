Nathan Crooker, Kayden Phoenix ile Ruben Rodriguez’in yönettiği ve Noemi Gonzalez, Bill Oberst Jr., Danielle Guldin ile Sabrina Garcia’nın oynadığı Katil Bebek Geri Döndü (Charlotte The Return), 21 Haziran 2019’da Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Genç kadın, kapısı çalındığında açar. Kapıya içerisinde voodoo bebeği olan gizemli bir hediye paketi bırakılmıştır. Oyuncak bebek canlandığında, asla hayal edilemeyecek korkular zinciri başlayacaktır. Gizemli hediye bebekle birlikte genç kadın ve çevresindeki arkadaşları için geri dönüşü olmayan korkunç, lanetli bir dizi kâbuslu olaylar silsilesi başlamıştır. Lanetten kaçış yoktur.

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