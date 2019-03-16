Nikbin Sirto Tekrar Gösteriliyor

Tarlabaşı’nda, yıkılan bir binaya bakan kısa film Nikbin Sirto, çekildiği tarihten üç yıl sonra ikinci kez seyircilere sunuluyor. Filmin çekimlerinin % 90’ı Tarlabaşı’nda tek bir seansta, geri kalanı ise Gültepe damlarında, yine tek bir seansta gerçekleşti, Karlheinz Stockhausen’in seslerinin eşlik ettiği film, Chris Marker, Dziga Vertov gibi belgesel sinemanın önemli okullarının yanı sıra Ara Güler’in Kahramanın Sonu filminin de adımlarını takip ediyor

Basın Bülteni

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