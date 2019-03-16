Atilla Dorsay’ın Bir Ömürden Seçilmiş Tablolar Adlı Kitabı Yayınlandı

Duayen sinema yazarımız Atilla Dorsay’ın kişisel anılarını anlattığı Bir Ömürden Seçilmiş Tablolar adlı kitabı Remzi Kitabevi tarafından sevilen yazarın doğum günü olan 17 Mart 2019 tarihinde tüm kitapçılara dağıtıldı. Değerli yazar yeni kitabı hakkında şöyle diyor: “Bu kitabı yazarken itiraf edecek çok şeyim olduğunu anladım. Hıristiyanvari bir ‘günah çıkarma’ kurumundan söz etmiyorum, papaza gerek yok!… Ama kimi zaaflarımı, yanlışlarımı, hatalarımı, kusurlarımı da anmak istedim. Bu idealize edilmiş, gerçeklere teğet geçen bir anılar kitabı olmasın istedim. Her birinden dersler aldığım o hatalarımın gençlere de bir şeyler öğreteceğine inandım. Ve bu yolu seçtim.”

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