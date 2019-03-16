17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Yarınlar: 17 Mart 2019 Pazar Programı

17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, gösterimleri Fransız Kültür Merkezi ve İstanbul Modern Sinema’da kadınlarla buluşmaya devam ediyor. Festivalde, 17 Mart Pazar günü Lucia Chiarla’nın yönettiği Sandalye Kapmaca ve Arwen Curry’nin yönettiği Ursula K. Le Guin’in Dünyaları adlı filmler gösterilecek. Devam etmekte olan Agnes Varda Retrospektifi’nde ise Rochefort’un Kızları 25 Yaşında ve Nantes’lı Jacquot adlı filmlerin gösterimleri sürüyor.

Basın Bülteni

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