Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile SETEM – Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği tarafından düzenlenen Koruncuklar İşbirliği ile 4. Liselerarası Kısa Film ve Senaryo Yarışması için start verildi. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı’na destek vermeye başlayan SETEM, bir yıl boyunca 60 Koruncuğa oyunculuk, senaryo yazarlığı ve kameramanlık dallarında eğitim verdi ve Koruncuklar yıl sonunda eğitim sertifikalarını aldı. Tüm lise öğrencilerine açık olan yarışmaya 15 dakikayı aşmayan kurmaca filmler katılabilecek. Senaryolar “çocuk ve sanat” ile “çocuk gözüyle çocuk hakları” temalı olacak.
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