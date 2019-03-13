38. İstanbul Film Festivali, 05 – 16 Nisan’da Sinemaseverlerle Buluşuyor

38. İstanbul Film Festivali’nin programı 13 Mart Çarşamba sabahı düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Bu yıl 05 – 16 Nisan 2019 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan festivalde dünya sinemasının en güzel örnekleri, yeni keşifler ve kült yapıtların aralarında bulunduğu 175 uzun metrajlı ve 11 kısa filmden oluşan zengin bir program gerçekleştirilecek. Festival kapsamında 12 gün süresince, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin toplam 186 filmi gösterilecek. Film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilecek sohbetler, atölyeler, tartışmalar, konserler ve özel etkinlikler de yer alacak.

Basın Bülteni

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Görgün Taner



Görgün Taner – Gülin Üstün – Kerem Ayan



Gülin Üstün



Kerem Ayan



Kerem Ayan – Görgün Taner

