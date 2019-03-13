17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Yarınlar: 14 Mart 2019 Perşembe Programı

17. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, Fransız Kültür Merkezi ve Barış Manço Kültür Merkezi’nde de kadınlarla buluşmaya devam ediyor. Festivalde, İstanbul Modern, Fransız Kültür Merkezi, Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle yapılan, feminist sinemanın ustası Agnès Varda’nın 19 uzun, 14 kısa metraj olmak üzere 33 filmini içeren retrospektifi, Agnès Hakkında Her Şey, 14 Mart günü İstanbul Modern Sinema ve Sinematek/Sinema Evi’nde izlenecek.

Basın Bülteni

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