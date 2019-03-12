Short by Short ile İstanbul Okan Üniversitesi’nin Düzenlediği FilmYap, Kısa Film Yapmak İsteyenleri Çağırıyor

Kısa film dünyasını desteklemek amacıyla Bulut Reyhanoğlu tarafından kurulan kısa film izleme platformu Short by Short kısa film izleme platformunun İstanbul Okan Üniversitesi Sinema TV Bölümü’yle ortaklaşa düzenlediği FilmYAP!; fikri olup filmi olmayan öğrencilerin hayallerini gerçekleştiriyor. Bir film atölyesinin her şeyden önce film üretimini hedeflemesi gerektiği felsefesini benimseyen FilmYAP!, kısa filmcilerin yanında olarak film üretmelerine destek olmayı amaçlıyor. Başvuruları 08 – 31 Mart tarihleri arasında devam eden FilmYAP Yarışması’na kısa film projesi sahibinin, filmin sinopsisi ile başvurması yeterli oluyor.

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