İstanbul Kültür Üniversitesi, Sinekültür Üniversitelerarası Kısa Film Yarışması düzenliyor. Yarışmaya 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren üretilmiş olan, süresi 30 dakikayı aşmayan kısa filmler başvuru yapabilecek. Ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış olmak ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak katılmaya engel olmayacak. Son başvuru tarihi olan 05 Nisan 2019 geçtikten sonra yarışmaya başvuran eser sahipleri, herhangi bir gerekçe ile yarışmadan çekilemeyecekler. Yarışmada En İyi Belgesel Film ve En İyi Kurmaca Film 6.000’er TL ile ödüllendirilecek. Yarışma komitesi gerekli görürse her iki dalda da mansiyon ödülü verebilecek.

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