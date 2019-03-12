Çocuklar İçin Kısa Film Atölyesi Başlıyor

Sinema Adası, sinemanın üretim süreçlerini öğrenmek isteyen sinemaseverleri alanında uzman sektör isimleriyle buluşturmaya devam ediyor. Sinema Atölyeleri’nin beşincisi yönetmen Benhür Bolhava eğitmenliğinde 10 – 16 yaş arasındaki çocuklarla yapılacak. Kadıköy Yeldeğirmeni’nde bulunan Sinema Adası’nda yapılacak olan Kısa Film Atölyesi, 23 Mart tarihinde başlayıp 11 Mayıs tarihinde sona erecek. Katılımcılar hikâye yazmayı, yazdıklarını senaryoya dönüştürmeyi, karakter yaratmayı, senaryonun doruk ve çatışma noktalarını, mekân ve oyuncu seçimini, film çekimini ve kurguyu deneyimleyip öğrenecekler.

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