Eğlence Dolu Yepyeni Bir Macera Filmi Can Dostlar’ın Fragmanı Hazır

BKM Film’in yepyeni, eğlence dolu macera filmi Can Dostlar’ın fragmanı hazırlandı. Çok sevilen Bizim Köyün Şarkısı filminin ardından, Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi kalpleri ısıtacak yeni bir macerayla 7’den 70’e herkesi yine sinemada buluşturacak. Sürekli telefonlarıyla oynayan çocuklar artık sokakta oynamayı unutmuş gibidirler. Mahalleye yeni gelenlerin de ısrarıyla, çocuklar bu gidişata son vermek için yeniden parkta birlikte oyun oynamaya karar verirler. Ama bir sorun vardır, o da parkın bitişiğindeki evde oturan Kötü Kazım’dır. Parka gelenleri korkutan Kazım’ın kimsenin bilmediği sırrı nedir? Çocuklar parkı Kazım’dan geri alabilecek midir?

Basın Bülteni

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