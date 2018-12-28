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Sibel, İstanbul Galasını Yaptı

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Damla Sönmez’in performansıyla adından söz ettiren Sibel, 27 Aralık Perşembe akşamı İKSV Galaları kapsamında sinemasever izleyicilerle buluştu. Galaya, başroldeki Damla Sönmez ile birlikte filmde rol alan Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Gülçin Kültür Şahin, Şevval Tezcan ve Meral Çetinkaya ile filmin şarkısına imza atan Pi katıldı. Ayrıca oyuncular Cansu Tosun, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu da  salondaydılar.

Çağla Zencirci / Damla Sonmez

Elit İşcan / Guillaume Giovanetti

Erkan Kolçak Köstendil – Damla Sönmez

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