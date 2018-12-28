Antoine Blossier’in yönettiği ve Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen ile Jonathan Zaccai’nin oynadığı Kimsesiz Çocuk Remi (Remi Sans Famille – Remi Nobody’s Boy), 04 Ocak 2019’da Özen Film dağıtımıyla Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Remi bebekken, fakir bir aile tarafından bulunur. Köylü kadının sevgi dolu kalbi vardır, Remi’ye kendi çocuğu gibi bakar. Remi on yaşına geldiğinde kadının kocası O’nu para karşılığında sokak müzisyeni Vitalis’ in yanına çırak olarak verir. Remi, ustası Vitalis, O’nun sadık köpeği Capi ve yaramaz maymunu Mister Joli-Coeur ile sokak gösterileri yapmak üzere uzun bir yolculuğa çıkar.

İlgili