Jean Luc Godard’ın yönettiği ve Jean-Luc Godard, Buster Keaton ile Dimitri Basil’in oynadığı İmgeler ve Sözcükler (Le Livre d’Image – The Image Book), 18 Ocak 2019’da Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Oscar Onur Ödülü sahibi Jean-Luc Godard’ın son filmi beş bölümden oluşuyor: Düşüncelerimiz nasıl gelişir? Bellek nasıl işler? Rüyalar nerede başlar? İmgeler ve sözcükler nerede üst üste biner? Ve ne zaman ayrılır? 2018 Cannes Jüri Başkanı Cate Blanchett, The Image Book’u “arışmadaki diğer filmlerin hepsinden ayrı bir yere oturdu; neredeyse zaman ve mekân dışı bir film.” olarak nitelemişti.

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