Erdal Sümer’i Kaybettik

Sinemamıza set amiri ve figüran olarak emek veren Erdal Sümer, 25 Aralık 2018 Salı günü (bugün) hayatını kaybetti. Büyük Soygun, Kaderim Kanla Yazıldı, Kızgın Toprak, Açlık, Bacım, Yaz Bekarı, Çirkin Dünya, Su, Dolap Beygiri, Bir Yudum Sevgi, Amansız Yol, Kan, Kurbağalar, Körebe, Aaah Belinda, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Değirmen, Ses, Anayurt Oteli, Fikrimin İnce Gülü, Rumuz Goncagül, Sis gibi filmlerin yapım ekibinde yer alan Erdal Sümer’in figüran olarak rol aldığı filmler arasında ise Davaro, Mine, Kızgın Toprak, Gece Yolculuğu, Çark, Gizli Yüz, Suyun Öte Yanı, Manisa Tarzanı gibi filmler var. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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