Wang Qi’nin yönettiği ve Jeff Dunham, Marcus Shor, Morena Cleese ile Marcus Bastida’nın seslendirdiği animasyon film Süper Ayı (Super Bear), 28 Aralık 2018’de TME Films dağıtımıyla Siyah Beyaz Film Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Birbirlerine sımsıkı bağlı Dash ve Zack kendilerini bir anda avcıların ağından kaçarken bulurlar. Oğlu Zack’i kaçıran hayvan tüccarlarını bulmak için yanına ajan köpek Hamilton’ı da alan Dash oğlunu kurtarabilmenin yollarını ararken, göründüğünden çok daha akıllı Zack’in de diğer hayvanlarla birlikte bir kaçış planı vardır. Baba-oğul tekrar biraraya geldiğinde, aralarındaki bağ daha güçlü ve sevgi dolu olacaktır.

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