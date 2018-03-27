Ahmet Boyacıoğlu’nun yönettiği ve Murat Kılıç, Şevval Sam, Emrah Kolukısa ile Rıza Sönmez’in oynadığı Paranın Kokusu, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Gezici Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ankara’nın bir kenar mahallesinde yaşayan taksi şoförü Mehmet, kahve işletmecisi Metin ve işsiz gazeteci Adnan filmin kahramanları. Mehmet taksisine binen insanların karıştığı kanun dışı işleri arkadaşlarına anlatınca taksiye bir kamera koyuyorlar. Ankara’ya çapkınlığa gelen zengin bir iş adamına ait kayıt, şantaj ile para almalarını sağlıyor. Kahramanlarımız bu para ile yakın çevrelerindeki insanlara yardım ediyorlar. Mehmet’ın apartmanına taşınan Melek ile Mehmet arasında yakın bir ilişki gelişiyor. Ancak ‘Hanımefendi’ tarafından yönetilen, mafya-derin devlet olarak tanımlanabilecek bir örgüte ait bir dosya takside unutulunca, bir kenar mahalle komedisi olarak başlayan öykü, beklenmedik bir yöne evriliyor.

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