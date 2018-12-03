Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Yarışma Filmleri ve Festival Programı Açıklandı

Bu yıl ilki 14 – 16 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’nin basın toplantısı gerçekleşti. Yönetmenlerin “dostluk” kavramına getireceği farklı bakış açısıyla dostluğu kısa film dilinde yeniden inşa etmeye hazırlanan festivalin basın toplantısına Festival Başkanı Faysal Soysal, Genel Sanat Yönetmeni Lütfi Şen, Jüri Üyesi Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, müzik sanatçısı Anjelika Akbar katıldı.
- Basın Bülteni
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