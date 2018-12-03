Efsane Bilimkurgu Dizisi Yürüyen Kentler’in Sinema Uyarlaması Peter Jackson’dan: Ölümcül Makineler

Yüzüklerin Efendisi üçlemesi, Hobbit ve King Kong gibi filmlerin yaratıcısı Peter Jackson’ın yapımcılığını üstlendiği, Christian Rivers’ın yönettiği Ölümcül Makineler (Mortal Engines) filmi 07 Aralık’ta vizyona giriyor. Bilimkurgu yazarı Philip Reeve kaleme aldığı Yürüyen Kentler’de, insanın geçmişine ve geleceğine cesaretle bakıyor. Karanlık ve uzak gelecekte, büyük kentlerin tekerlekler üzerinde “yürüdüğü” ve küçük kasabaları acımasızca yağmaladığı bir yaşam düzeninde, genç tarihçi Tom ve gizemli Hester’in kentler ve dişli çarklar arasındaki yolculuğu başlıyor. Yayımlandığından beri büyük yankı uyandıran dört kitaplık dizi sinemaseverlerle buluşuyor.

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