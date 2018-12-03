Kafalar Karışık Filmine Almanya’dan Yoğun İlgi

Aksiyon komedi filmi Kafalar Karışık’ın ilk galası 02 Aralık Pazar günü Almanya’da gerçekleştirildi. Filmin oyuncuları Bilal Hancı, Fatih Yasin, Atakan Özyurt, Güven Kıraç, Perihan Savaş, Erhan Yazıcıoğlu ve Feride Hilal Akın’ın katıldığı galaya yoğun ilgi gösterildi. Köln Cinedom’da gerçekleşen gecede oyuncular kırmızı halıda poz verdikten sonra filmi ilk kez seyircilerle birlikte izledi. İstanbul’dan önce ilk galasını Almanya’da yapan filme büyük ilgi gösterildi.
- Basın Bülteni
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