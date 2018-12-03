İran, geleneksel kültür kodlarını ve folklorik özelliklerini modern sanatlarla birleştirerek kendine özgü ürünler ortaya koyabilen sanatçılara sahip bir coğrafya. Özellikle Tebriz, Erdebil ve Urmiye çevresinde yaşayan Türk sinemacılar, İran sinemasının estetik kodlarıyla Türk kültürünü ustaca harmanlayan filmler ortaya çıkarmaya başladılar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A. Ş., 07 – 11 Aralık 2018 tarihleri arasında bu bölgede yapılan filmleri ve yönetmenleri tanıtmak üzere İran Sineması’ndan Türkçe Film Günleri adlı kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirecek, 13 kısa metraj kurgu film, 4 belgesel film ve 4 uzun metraj film gösterilecek..

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