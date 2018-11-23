Müslüm Filminden Yeni Klip Yayınlandı: Sevda Yüklü Kervanlar

Müziğiyle milyonların sevgisini, örnek kişiliğiyle de saygısını kazanan Müslüm Gürses, hayatını anlatan Müslüm filmiyle de milyonlarca kişiyi sinema salonlarında bir araya getirdi. Sinema tarihinde pek çok rekoru kıran ve 4 haftada yaklaşık 4,5 milyon kişi tarafından izlenen film, her hafta sonu Türkiye’nin doğusundan batısına yarım milyondan fazla insanı sinemanın büyüsüyle buluşturmayı başararak bunu gerçekleştiren ilk ve tek film olarak da tarihe geçti. Müslüm Gürses’i canlandıran Timuçin Esen’in sesiyle, bu kez Sevda Yüklü Kervanlar şarkısı, filmden görüntülerle dinleyenlerin beğenisine sunuldu. Yapıtın söz ve müziği Selahattin Sarıkaya’ya ait.

Basın Bülteni

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